Besuch in der Abteikirche Tholey : Fenster verkünden die Botschaft Gottes

Die Sonne scheint durch drei der Obergaden-Fenster in der Nordseite der Tholeyer Abteikirche. Foto: Oliver Dietze

Tholey Die Sanierung der Tholeyer Abteikirche schreitet voran. Die ersten Motive der Künstlerin Mahbuba Maqsoodi sind eingebaut.

Die Kirche ist der Ort, an dem Gottes Botschaft verkündet wird. Mit den Worten des Zelebranten, mit dem gemeinsamen Gesang. Aber was passiert, wenn keine Messe in dem Gotteshaus gefeiert wird? Kann auch dann die christliche Botschaft erzählt werden?

In der Tholeyer Abteikirche soll diese Aufgabe künftig den neuen Kirchenfenstern zukommen. Frater Wendelinus Naumann ist von deren Wirkung überzeugt: „Sie sprechen“, sagt er und blickt lächelnd auf die Nordseite des frühgotischen Bauwerks. Sonnenstrahlen lassen an diesem Morgen die kräftigen Farben des Glases funkeln. Die ersten neun der 34 von der Künstlerin Mahbuba Maqsoodi gestalteten Fenster sind bereits eingebaut. „Sie werden die Menschen berühren“, prophezeit der Benediktinermönch.

Hintergrund Seit Herbst 2017 wird die frühgotische Abteikirche in Tholey umfassend saniert. „Wir sind in etwa im Zeitplan“, lässt Frater Wendelinus Naumann wissen. In der zweiten Jahreshälfte soll alles soweit fertig sein. Mit der Fertigstellung endet ein gutes Jahrzehnt der Veränderungen für die Benediktiner. Seit 2009 wurde sukzessive im Kloster renoviert, saniert und umgebaut.

Er erinnert sich an einen Abend kurz vor Weihnachten. Die Obergaden-Fenster in der Nordseite waren gerade angebracht, als sich plötzlich Menschen vor dem Gotteshaus versammelten. Im Inneren brannte Licht, sodass die Motive in dessen Glanz erstrahlten. „Per Handy haben die Passanten Bekannte angerufen und gesagt, sie sollen vorbeikommen“, berichtet Frater Wendelinus. Er selbst gesellte sich damals in Zivil-Kleidung dazu. Ein besonderer Moment.

Künstlerin Mahbuba Maqsoodi arbeitet figürlich. In den geteilten Fenstern sind oft Figuren-Paare abgebildet. Diese stammen sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament „Ich habe verschiedene Bibelstellen herausgesucht und der Künstlerin geschickt“, verrät Frater Wendelinus Details zur Motivfindung. Mahbuba Maqsoodi habe dann mehrere Skizzen gezeichnet. Diese seien die Grundlage für meist lange Telefonate gewesen. Gute Gespräche wie der Geistliche betont. Dass er die Künstlerin schätzt, ist nicht zu überhören.

Frater Wendelinus deutet auf eines der etwa 1,60 mal drei Meter großen Fenster knapp unterhalb der Decke. Es zeigt Hanna und Simeon. Beide werden in der Bibel als älter beschrieben. Sind hier jeweils mit einem Stock in der Hand dargestellt. „Nicht nur ein Zeichen des Alters, sondern auch der Würde“, erläutert der Geistliche. Die Figuren erzählen von der Szene, als Maria und Josef mit dem Jesuskind in den Tempel kommen. „Ohne äußeres Anzeichen erkennen Hanna und Simeon sofort den Heiland in dem kleinen Kind.“ Somit sei die Gotteserkenntnis weder vom Alter, noch vom Geschlecht abhängig. Das ist es, was Frater Wendelinus so gut an der Darstellung gefällt. „Es ist eine Wertschätzung an das Alter sowie an Frau und Mann.“

Gleich daneben erstrahlt in Blau- und Rot-Tönen die Darstellung von Martha und Maria. Letztere trägt ein Buch bei sich, Martha zudem noch einen Kochtopf. Damit wird gleich auf zwei Bibelstellen Bezug genommen. In denen wird von der arbeitsamen Martha berichtet, die dennoch die Lehre Jesu erkennt. Und von Maria, die sich ganz auf dessen Botschaft konzentriert. Hierin erkennt Frater Wendelinus den Sinnspruch „Ora et Labora“ (bete und arbeite). Da dies wiederum der Grundsatz des Benediktinerordens ist, wird somit eine Verbindung zum Konvent/Kloster hergestellt.

Frater Wendelinus blickt nach oben und nickt zufrieden: „Die Fenster sind von hier unten prima ablesbar.“ Es sei kurzzeitig die Diskussion aufgekommen, ob es nicht besser wäre, so hoch oben mit reiner Ornamentik zu arbeiten. Doch dann gaben die Verantwortlichen der figürlichen Darstellung eine Chance. Künftig blicken Adam und Eva, Petrus und Paulus, Moses und Joshua, Matthäus und Markus und viele andere wachsam auf die Gläubigen im Mittelschiff der Abteikirche.

Ein ganz besonderes Fenster ist zum Teil versteckt. Über eine Wendeltreppe geht es hinauf zur Empore. Und erst dort wird er in seiner vollen Pracht sichtbar: der Sturz Satans. Diese Szene geht auf das Lukas-Evangelium zurück. Satan, so erläutert Frater Wendelinus, ist der Ankläger im Himmel, der seine Sache so gut macht, dass kaum ein Mensch den Weg ins Himmelsreich findet. Jetzt fällt er, begleitet von Erzengel Michael. Am Fuß des Fensters wird das Elend der Welt sichtbar. „Es ist sehr expressiv“, sagt der geistliche. Ein Stundenglas verweist auf die Endlichkeit. Als Frater Wendelinus das Werk erstmals in München sah, traf er auf drei Frauen. Sie fragten, ob sie das Fenster betrachten dürften. Kurz darauf liefen Tränen über die Wange einer der Frauen.

Satan in der Abteikirche ist übrigens nicht ganz neu. Wie der Benediktinermönch verrät, gab es schon früher ein Teufelchen im Gotteshaus – angebracht an einem Kapitell. Den Blick abgewendet vom Altar. Auf den darf auch der neue Satan nicht blicken. Die Orgel, die Anfang März eingebaut wird, versperrt ihm die Sicht. Da das Fenster mit Satanssturz im Westen ist, trifft es das letzte Licht des Abends. „Es erglüht noch einmal, dann zieht die Nacht herein. Es ist also nichts Bleibendes“, sagt Frater Wendelinus. Das erste Licht des Morgens wird künftig durch die drei von Gerhard Richter gestalteten Fenster in den Altarraum scheinen.

Blick auf einen Teil des Fensters im Westen der Abteikirche. Es thematisiert Satans Sturz. Foto: Evelyn Schneider

Frater Wendelinus Naumann. Foto: dpa/Katja Sponholz