Stromunterbrechung wegen Arbeiten : Energieversorger zieht in Neipel den Stecker

Neipel Weil Strommasten getauscht werden müssen, wird Dienstag und Mittwoch stundenweise der Strom abgestellt.

Post vom Stromversorger Energis gab es dieser Tage für die Bürger in Neipel. Darin wurde angekündigt, dass am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. Februar, für ein gewisses Zeitfenster der Strom abgestellt werden muss. Einmal sind vier Stunden für nötige Arbeiten eingeplant, am anderen Tag zwei.

Der Termin für den anstehenden Masten-Tausch im Tholeyer Ortsteil Neipel sei sorgfältig ausgewählt worden. „Die Kollegen haben sich wegen des Homeschoolings bewusst für einen Termin in den Ferien entschieden“, sagt L‘huillier. Was das Thema Kälte betrifft, so seien in dieser Woche wieder mildere Temperaturen gemeldet. Dem Sprecher ist bewusst, das Stromunterbrechungen immer unangenehm sind, aber die Arbeiten müssten erledigt werden.