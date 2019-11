Blaulicht : Diebe nehmen hochwertige Münzen mit

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Tholey/Theley Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein unbewohntes und leerstehendes Anwesen in Tholey eingedrungen. Das berichtet die Polizei. Obwohl vermeintlich keine Wertgegenstände vorhanden waren, nahmen die Täter dennoch 50 Meter Kabel und einen Baustrahler mit.

