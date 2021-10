In Tholey ertappt : Polizei sucht weibliche Einbrecher

Tholey Auf frischer Tat ertappt: Am Sonntag zwischen 10.30 und 11 Uhr erwischte ein Wohnungseigentümer (männlich, 58 Jahre, aus Tholey) eines Mehrfamilienhauses in Tholey zwei junge Frauen beim Einbrechen in seine Wohnung.

Er stellte zudem fest, dass die beiden Frauen bereits in der Wohnung des Nachbarn zu Gange waren. Die Nachbarstür stand offen und wurde offenbar aufgebrochen. Die beiden Frauen, nach seiner Beschreibung osteuropäischen Aussehens, etwa 18 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schmal, mit Rucksack, ergriffen sofort die Flucht. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.