Einbruch in Tholey : Langfinger erbeuten Schmuck und eine Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder

Tholey In Tholey sind Einbrecher in ein Wohnhaus eingestiegen und haben Schmuck und eine teure Armbanduhr gestohlen. Wie die Polizei-Inspektion mitteilte, schlugen die Täter am Samstag zwischen 16 und 18.30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Metzer Straße in Tholey.

Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit außer Haus. Die bislang unbekannten Täter stahlen eine hochwertige Armbanduhr sowie Schmuck. Die Täter wurden während des Raubes vermutlich gestört und flüchteten, heißt es im Polizeibericht weiter. die Polizei. Vermutlich handelte es ich um zwei Täter, eine nähere Beschreibung ist jedoch nicht bekannt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen.