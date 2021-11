Einbruch in Bergweiler : Diebe erbeuten Schmuck

Bergweiler Diebe sind in ein Einfamilienhaus in Bergweiler eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, geschah der Einbruch am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 14 und 19.15 Uhr in der Sotzweilerstraße in Bergweiler ein.

Der oder die Täter hebelten im Tatzeitraum ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie mehrere Räume nach Wertgegenstände durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet, heißt es in dem Polizeibericht Die Polizei sucht Zeugen.