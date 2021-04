Auf einer Baustelle bei Tholey : Radlader hinderte Einbrecher nicht

Tholey In einen Baucontainer, der sich auf einer Baustelle auf der A 1 zwischen den Anschlusstellen Hasborn und Tholey befindet, ist in der Nacht auf Dienstag eingebrochen wurde.

Dabei wurden zwei hochwertige Baumaschinen entwendet. Auch ein zur Sicherung vor dem Container abgestellter Radlader hinderte die Täter nicht an dem Diebstahl, berichtet ein Sprecher der Polizei weiter. Die Täter versetzten einfach den Radlader, so dass sie freien Zugang zu dem Container hatten. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen Auffälligkeiten in diesem Bereich bemerkt haben.