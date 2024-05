SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf Die letzte Chance auf den Aufstieg

Folgt nach einer herben Enttäuschung an diesem Freitag, 31. Mai, doch noch grenzenlose Freude? Die Fußballer der SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf treffen als Vizemeister der Landesliga Nord um 19 Uhr in Wahlschied im Aufstiegsspiel auf den SC Blieskastel-Lautzkirchen. Bei einem Sieg gegen den Vizemeister der Landesliga Ost könnte die SG fünf Tage nach der verpassten Meisterschaft doch noch über den Aufstieg in die Verbandsliga Nord-Ost jubeln. Teammanager Adrian Harasimiuc sagt: „Wir wollen gewinnen, aber wenn ich mir den Kader von Blieskastel-Lautzkirchen anschaue, dann sind wir sicher nicht der Favorit.“