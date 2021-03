Aktion „Kreuzworte“ startet auf drei Routen im Landkreis St. Wendel : Digital mit Jesus auf dem Kreuzweg unterwegs

Die Pastoralreferenten Thomas Röder, Raphael Collinet sowie die Gemeindereferenten Anna Rolinger, Peter Holz und Andreas Diegler (von links) haben die Hinweistafeln für den Kreuzweg entlang des Herzwegs am Schaumberg positioniert. Foto: Frank Faber

Tholey Neue Wege zu gehen und sich auf etwas einzulassen, trifft hier zu. Und das in der Passionszeit bis Karfreitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

In diesen Coronatagen sind auch in der katholischen Kirche Alternativen gefragt und neue Dimensionen, die zu Inhalten des Glaubens führen. An 14 digitalen Stationen gibt es die Leidensgeschichte von Jesus Christus. Die Fachkonferenz Jugend des Dekanates St. Wendel hat vom 21. März bis einschließlich 2. April den besonderen digitalen Kreuzweg „Kreuzworte“ für alle junge und junggebliebene Menschen konzipiert.

„Sicherlich sprechen wir mit dem digitalen Kreuzweg eher eine andere und jüngere Zielgruppe an, aber wir wollen selbstverständlich allen Menschen mit diesem Format den Kreuzweg zugänglich machen“, erläutert Pastoralreferent Raphael Collinet.

Info Weg „Kreuzworte“ vom 21. März bis 2. April Route eins: Herzweg am Schaumberg in Tholey. Start ist der Parkplatz mit Laufrichtung Afrikakapelle. Es ist handelt sich hierbei um eine leichte Strecke, kaum Höhenmeter. Route zwei: Härtelwald in Marpingen. Start an der Härtelwaldkapelle, entlang des Kreuzwegs, mittelschwere Strecke, ein steiler Anstieg. Route drei: Peterberg von der Primstaler Seite. Startpunkt ist in der Primstaler Peterbergstraße, mittelschwere Strecke, gleichmäßiger Anstieg.

Der Kreuzweg startet an drei verschiedenen Startpunkten: In Tholey am Herzweg, in Primstal in der Peterbergstraße hinauf zur Peterbergkapelle und in Marpingen geht es an der Härtelwaldkapelle los. „Wir haben die Routen bewusst so ausgesucht, weil dort immer viele Spaziergänger, Wanderer und auch Touristen unterwegs sind“, sagt Pastoralreferent Collinet.

Und so funktioniert es. Zu Hause oder vor Ort im App-Store die Actionbound-App herunterladen. Die Kosten für die App übernimmt die Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral in Saarbrücken. Auf den Stationstafeln ist unter den Bildern ein QR-Code, mit dem sich der Wanderer oder Spaziergänger die Texte auf sein Smartphone laden kann. „Man kann den Weg zur Meditation nutzen und immer dann, wenn der passende Augenblick da ist, die nächste Station betrachten“, meint Collinet.

Die 14, von Gemeindereferent Peter Holz (Pfarreiengemeinschaft Oberthal-Namborn) gestalteten Stationstafeln beschreiben thematisch die Leiden Jesus‘ und seinen Weg zum Tod am Kreuz. Zuvor fällt er unter das schwere Kreuz, begegnet seiner Mutter und weinenden Frauen, wird seiner Kleider beraubt und ins Grab gelegt.

Unterwegs wird der Kreuzweg-Wanderer noch nach seinen eigenen Erfahrungen gefragt und dazu animiert, sich darüber Gedanken zu machen. Beispielsweise: „Welchen Lebenstraum habe ich begraben müssen? Wer oder was hilft mir, in schweren Situationen durchzuhalten und weiterzuleben?