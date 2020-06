Fußball : Sotzweiler ist endlich am Ziel seiner Träume

Sotzweiler Im dritten Anlauf hat es geklappt: Der TSV Sotzweiler-Bergweiler kehrt in die Fußball-Bezirksliga zurück. Nachdem das Team den Aufstieg zwei Mal um Haaresbreite verpasste, stehen die Blau-Weißen nun als Meister der Kreisliga A Nahe fest.

Es ist schon etwas seltsam: Mit der niedrigsten Punktzahl der vergangenen drei Jahre hat der TSV Sotzweiler-Bergweiler das geschafft, was ihm zuvor zwei Mal verwehrt blieb. Die Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga St. Wendel. Nach dem Abbruch der Saison 2019/20 und der Wertung nach der Quotientenregel steht das Team aus dem Tholeyer Gemeindeteil als Meister der Kreisliga A Nahe fest.

Exakt 51 Punkte aus 18 Begegnungen reichten für einen Quotienten von 2,83. Verfolger VfR Otzenhausen kam mit 50 Zählern aus 19 Begegnungen auf 2,63. In der Spielzeit 2017/18 hatten Sotzweiler 89 Punkte nicht zum Aufstieg genügt: Als Vizemeister hinter der SG Oberkirchen-Grügelborn (91) ging es damals in die Aufstiegsrunde. Dort verlor Sotzweiler-Bergweiler im Endspiel gegen den STV Urweiler.

„Es wäre natürlich schöner gewesen, nach dem letzten Saisonspiel zu feiern“, sagt der TSV-Vorsitzende Tobias Krämer zu den besonderen Umständen des Titelgewinns. „Aber auch so ist die Erleichterung riesig, dass wir endlich raus aus der Kreisliga sind, vor allem weil es die letzten Jahre so verdammt knapp war.“

Aber warum reichte es für den TSV nach mehreren vergeblichen Anläufen gerade jetzt zur Rückkehr in die Bezirksliga St. Wendel, wo der Club zuletzt in der Saison 2015/16 um Punkte kämpfte? Krämer erklärt: „Der Kern unserer jungen Mannschaft ist die letzten vier Jahre zusammengeblieben und etwas erfahrener geworden. Zudem hat jeder Vollgas gegeben, weil wir endlich aufsteigen wollten.“

Trotzdem sah es lange so aus, als könnte Sotzweiler-Bergweiler auch in der jetzt abgebrochenen Runde wieder knapp scheitern. Bereits am zweiten Spieltag gab es die erste Saisonniederlage. Beim Konkurrenten im Titelkampf aus VfR Otzenhausen setzte es ein 0:2. Obwohl die Blau-Weißen danach bis zum Saisonabbruch alle ihre Begegnungen gewannen, lag der Club lange nur auf Rang zwei – bis das Team des Spielertrainer-Duos Kai Schäfer und Julian Scheid durch einen 3:0-Erfolg im Rückspiel gegen Otzenhausen den Platz an der Sonne eroberte.