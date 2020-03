Baustelle bei Theley : Die Einmündung zur Goethestraße wird gesperrt

Theley Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) in Neunkirchen informiert über den weiteren Bauablauf der Landesstraße 147 in Theley. Derzeit laufen die Bauarbeiten an den Rinnen, Borden und Straßenabläufen in der Tholeyer Straße bergauf auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Tholey.

Da auch die Rinnenplatten in den Bereichen der Einmündungen erneuert werden, wird ab sofort die Ein- und Ausfahrt der Goethestraße voll gesperrt. Eine Zuwegung für die Anlieger bleibt über die Schaumbergstraße und die Straße Auf der Leier bestehen. Diese Verkehrsführung bleibe mit Vorbehalt bis zum 27. März bestehen.