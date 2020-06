Neu gestaltete Tasse und Apfelsaft für Tholey : Ein Schluck Heimatgefühl

Tholey Die aus Sotzweiler stammende Designerin Stefanie Schönig hat für die Gemeinde Tholey eine Tasse gestaltet. Und dem Apfelsaft aus dem Schaumberger Land ein neues Etikett verpasst.

Für die heute 34-jährige Stefanie Schönig stand schon früh fest, dass sie einmal einen kreativen Beruf ausüben möchte. „Ich habe schon als Kind viel gezeichnet und gemalt.“ Später belegte sie auch Kurse an der freie Kunstschule in Schmelz, um verschiedene Techniken kennen zu lernen. „Susanne Speicher, eine Dozentin dort, hat mich sehr gefördert und schließlich auch auf die Idee gebracht, Grafikdesign zu studieren“, blickt Schönig zurück. Zunächst war sie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar eingeschrieben. Nach dem Vordiplom wechselte sie an die Folkwang Universität der Künste in Essen, wo sie auch ihren Abschluss machte. Anschließend sammelte sie erste Arbeitserfahrungen in Werbeagenturen und Grafikstudios in Wien. Über einen beruflichen Abstecher in die Pfalz ging es schließlich zurück ins Saarland. Genauer gesagt in dessen Landeshauptstadt. Dort hat sie sich 2018 mit „Studio Schönig“ selbstständig gemacht. „Ursprünglich dachte ich, ich fühle mich wohl in einer Agentur. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich gerne verstärkt in den Bereichen arbeiten möchte, die mich besonders begeistern“, sagt Schönig. Das ist beispielweise die Sparte „Packaging“. Also, Verpackungen gestalten, gerne auch im Genussbereich, das liegt der Grafikdesignerin. So arbeitet sie mit Winzern, einer Konditorin und einem Olivenöl-Produzenten zusammen.