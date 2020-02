Unfall auf Autobahnzubringer : Audifahrer fährt bei Tholey auf Anhänger auf und flüchtet

Tholey Aus dem Staub gemacht hat sich der Fahrer eines Audi A3 am Samstag gegen 12 Uhr nach einem Auffahrunfall, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion St. Wendel mitteilt.

Laut Polizeibericht fuhr der Audi hinter einem grauen BMW auf dem Autobahnzubringer der Anschlussstelle Tholey in Richtung Saarbrücken. Als der BMW anhalten musste, fuhr der Audi auf den Anhänger auf, wodurch dieser und der BMW beschädigt wurden. Der Audifahrer flüchtete, wie die Beamten berichten. Er raste den Zubringer rückwärts in Richtung B 269 zurück. Dabei musste noch ein Fahrzeug dem Audi ausweichen, da es ansonsten zu einem weiteren Verkehrsunfall gekommen wäre. Auf der B 269 flüchtete der Unfallfahrer weiter in Richtung Thalexweiler.