Pastoraler Raum Tholey Die Kirche vor Ort aktiv mitgestalten

150 Vertreterinnen und Vertreter des Pastoralen Raums Tholey beschäftigten sich bei der ersten Synodalversammlung im Pfarrheim in Alsweiler mit der Zukunft ihrer Kirche vor Ort und versuchten auszuloten, welche Themen ihnen wichtig sind. Zugleich markierte ein im Anschluss an die Versammlung gefeiertes Pontifikalamt mit dem just an diesem Tag emeritierten Weihbischof Franz Josef Gebert die offizielle Eröffnung des von Bischof Ackermann am 1. Januar 2023 errichteten Pastoralen Raums Tholey, der die Pfarreiengemeinschaften Am Schaumberg, Marpingen und Nonnweiler sowie die fusionierte Pfarrei Bostalsee St. Christophorus umfasst.

Einen ganzen Tag lang standen im Pfarrheim Alsweiler jene Fragen im Mittelpunkt, die den Aktiven in den Gemeinden unter den Nägeln brennen. Die Delegierten, die etwa die Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien, die Caritas, die Kolpingfamilie, die Frauengruppen, die Lebensberatung, die katholischen öffentlichen Büchereien, die Lektorenteams, die Kirchenchöre, die Messdiener, die Gottesdienst-Vorbereitungsteams, die KiTas oder die Abtei Tholey vertraten, thematisierten zunächst in Diskussionsrunden die unterschiedlichsten Aspekte von Kirche.