„Als der Neue übernimmt man die Aufgaben, die man bekommt“ Das neue Mitglied im Saar-Landtag Christopher Salm im Porträt

An diesem Tag ist Home Office angesagt für den promovierten Juristen. Seine Arbeitstage sind gut gefüllt. Seit 2022 ist Christopher Salm als Rechtsanwalt in der Kanzlei Abel und Kollegen tätig, die unter anderem ein Büro in St. Ingbert und Saarbrücken unterhält. Für ihn ein spannendes Arbeitsumfeld und ein erfüllender Job, der ihm viel Freude bereitet. Und doch wird er demnächst einen neuen Weg einschlagen, der ihn in den Landtag nach Saarbrücken führt.