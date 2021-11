Rettung gescheitert : Charlotte Eismanufaktur vor dem Aus: Das passiert mit den Lagerbeständen

St. Wendel Die beliebte Firma aus Tholey „Charlotte Eismanufaktur“ stellt Ende November den Betrieb ein. Das passiert mit den Lagerbeständen.

Alle Versuche den Betrieb „Charlotte Eismanufaktur“ zu retten, sind gescheitert. Ende November 2021 wird der Betrieb aus Tholey für immer schließen. Das teilte der Insolvenzverwalter Andreas Liebaug von der Kanzlei Schultze und Braun am Mittwoch, 10. November, mit. Von dem Aus sind 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die über die Schließung bereits informiert worden sind. „Das Team von ‚Charlotte‘ hat sich immer voll mit dem Unternehmen identifiziert“, so Liebaug. Man hatte zusammen alles dafür gegeben, dass die Eis-Produktion weiterlaufen kann. Für den Einsatz will sich der Insolvenzverwalter herzlich bedanken. Die Einstellung des Eismanufaktur-Betriebes sei jedoch ohne die Aussicht auf einen Investor „unausweichlich, da auflaufende Verluste einen Weiterbetrieb unmöglich machen.“ Mehrere Verhandlungen mit mehreren potenziellen Kandidaten hätten nicht zum Erfolg geführt.

Die Charlotte Eismanufaktur wurde 2016 in St. Wendel gegründet. 2020 erfolgte der Umzug in die neu gebauten Gebäude in Theley, wo 20 Mitarbeiter mit modernsten und vollautomatischen Produktionsanlagen Eis aus natürlichen Zutaten in Premium-Qualität herstellten. Das Eis mit dem Blütenlogo stand bei nahezu allen großen Handelsketten in den Tiefkühltheken. Insgesamt belieferte die Eismanufaktur mehrere Hundert Handelspartner. Zudem gehörten zahlreiche Eiscafés, Eisdielen und Eiswagen zu den Kunden.