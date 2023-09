Café in Tholey Mit Torten die Menschen glücklich machen

Dank einer Anzeige in einem Online-Anzeigenportal lebt das Café Duda in der Ortsmitte von Tholey wieder neu auf. „Wir wollten schon immer gerne ein kleines Café eröffnen. Zufällig haben wir bei Ebay die Anzeige entdeckt, dass in Tholey ein neuer Pächter gesucht wird“, erinnert sich Kornelia Dziadus. „Die Gemeinde Tholey war uns bisher eigentlich nur durch die Durchfahrt bekannt“, ergänzt ihr Ehemann.