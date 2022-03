Bürgermeisterwahl im Live-Ticker : Andreas Maldener ist neuer Bürgermeister von Tholey

Liveblog Tholey Wer wird neuer Bürgermeister in Tholey? Andreas Maldener (CDU) und Patrick Maurer (SPD) treten gegeneinander an. Alle Informationen, der aktuelle Stand der Auszählungen und das Ergebnis der Bürgermeisterwahl finden Sie im Live-Ticker.

Am Sonntag werden in der Gemeinde Tholey die Weichen für die Zukunft gestellt. Etwa 10 000 Wahlberechtigte sind am 27. März dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen.