Sternsinger-Aktion in Tholey : Dankeschön für die Segensbringer

Tholey Rund 130 Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft Schaumberg machten sich in diesem Jahr auf den Weg von Haus zu Haus.

So auch in der Gemeinde Tholey, wo sich in diesem Jahr etwa 130 Kinder und Jugendliche der Pfarreiengemeinschaft am Schaumberg auf dem Weg machten, um die Häuser, darunter auch das Rathaus, zu segnen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln.