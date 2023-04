Bürgerbus in der Gemeinde Tholey ist gestartet Gratis-Fahrt mit guten Gesprächen, aber ohne Kaffee

Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr. Bürgermeister Andreas Maldener (CDU) kommt schnellen Schrittes aus dem Rathaus. In der Hand hält er einen Autoschlüssel. Denn in der nächsten Stunde wird er nicht an seinem Schreibtisch, sondern hinter dem Steuer eines weiß-lackierten Vans Platz nehmen. Der Sieben-Sitzer des Generationenbüros Alt und Jung hat eine neue Aufgabe bekommen. „Bürgerbus“ ist auf der Tür zu lesen. In dieser Mission ist das Fahrzeug ab sofort zwei Tage in der Woche in der Gemeinde Tholey unterwegs.