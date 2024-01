Neues Buch erschienen Kein Pater wie jeder andere

„Für mich war das Missionshaus ein kleiner, heiler, männlich geprägter Mikrokosmos, in dem Geistliche das Sagen hatten. Und diese nahmen ihren Bildungsauftrag ernst – durchaus zum Wohle ihrer Schüler, denn wir lernten eine Menge. In dieser Welt begegnete ich also eines Tages dem damals 40-jährigen Bernd Zimmermann. Er war gerade vom Zweitstudium aus Köln zurückgekehrt und zum Deutschlehrer meiner Parallelklasse – der 11c – avanciert. Zusätzlich bot er einen Literaturzirkel an, der auch von Interessenten der übrigen Klassen besucht werden konnte – so auch von mir, der in der 11a weilte und sich schon immer für Literatur begeisterte“, erinnert sich Dominik Groß in seinem Nachwort zu dem Buch „Der Schildkrötenpfarrer“.