Erneut Heuballen angezündet : Brandstifter treibt weiter sein Unwesen im St. Wendeler Land

Theley Bereits zum vierten Mal steht im Raum St. Wendel ein Lagerhaus für Heuballen in Flammen. Die Polizei richtet eine Sonderermittlungsgruppe ein.

Erneut ist es zu einer mutmaßlichen Brandstiftung im Raum St. Wendel gekommen. In einem Heuballenlager zwischen Seelbach und Theley ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Feuer ausgebrochen, etwa 70 Heuballen standen lichterloh in Flammen.