Brandserie in Tholey : Tatverdächtiger ist Mitglied der Feuerwehr

Brandserie in Tholey

Tholey Noch ermittelt die Polizei. Noch steht nicht fest, ob es sich bei dem 16-Jährigen, den die Ermittler im Visier haben, tatsächlich um den Brandstifter handelt. Nach SZ-Informationen soll ein Zeuge ihn beobachtet haben, als er bereits vor dem Feuerwehreinsatz an der Unglücksstelle war.

Nach zahlreichen Brandstiftungen an mehreren Tagen im Landkreis St. Wendel, bei denen zumeist Heuballen in Flammen aufgingen, steht ein Jugendlicher unter Verdacht. Das Brisante: Der 16-Jährige soll nach SZ-Informationen Mitglied einer örtlichen Feuerwehr sein.

Ein Zeuge will den Teenager bereits an einer Unglücksstelle gesehen haben, bevor am Samstag die Feuerwehr zum Einsatz eintraf. Der Junge soll aus einer Feuerwehrfamilie stammen.