Bierevent auf dem Schaumberg bei Tholey Auch Cocktails gab’s beim Bier-Event

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ eine Aussage, die nicht nur beim Reisen zutrifft, mehr noch bei Gaumenfreunden. Wer ein Freund von regionalen Produkten aus der Heimat ist, kam beim Bier- und Grill-Event auf dem Schaumberg am ersten Maiwochenende voll auf seine Kosten. Klein, aber fein hatte der Betreiber der Schaumberg-Alm das Fest auf die Beine gestellt.