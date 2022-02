Diebstahl bei Sotzweiler : Benzin auf Mitfahrerparkplatz abgezapft

Sotzweiler Diebe haben auf einem Mitfahrerparkplatz nahe Sotzweiler Benzin aus zwei Fahrzeugen abgezapft. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt kam es in der Nacht zu Montag zu dem Diebstahl auf dem Mitfahrerparkplatz neben der B 269, Höhe Auffahrt zur A1.

Dort wurden an einem Opel-Astra mit MZG-Kreiskennzeichen und einem blauen Skoda-Octavia mit WND-Kreiskenzeichen die Tankverschlüsse aufgebrochen und Kraftstoff abgezapft. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen.

Hinweise an die Polizei-Inspektion St. Wendel, Telefon: (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de.