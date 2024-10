Tholey „Tourismus soll für alle da sein“

(red) Wenn es um Expertise bei den barrierefreien Reiseangeboten ins benachbarte Europa geht, steht der Name Gerda van’t Land ganz vorne auf der Liste der Marketingspezialisten. In den Niederlanden ist sie die Chefin der Agentur „Buitengewoon Reizen“. Gemeinsam mit ihrer Schwester Jaquelline van’t Land besuchte sie in der vergangenen Woche in Kooperation mit Carola Heimann von der Tourismuszentrale Saarland GmbH die Tourist-Information der Gemeinde Tholey.