Konzert in Hasborn-Dautweiler Unter falscher Flagge hinein in den Mai

Mit den Punksongs der Toten Hosen ab in den Mai. Am Sonntag, 30. April, steigt in der Hasborner Kulturhalle die Show der Toten-Hosen-Tributeband Unter falscher Flagge. „Auswärtsspiel?“. Eher nein. „Vor einem Jahr hatten wir an gleicher Stelle einen Konzertabend mit der Band Herr Marie und dem Deutschpop-Sänger Steffen Jung“, blickt Yannick Meisberger, von der Hasborner Musikagentur All I See kurz zurück. Und wie im Vorjahr wird die Veranstaltung wieder vom Theaterverein Edelweiß aus Hasborn und der Gemeinde Tholey unterstützt. „Wir wollen die Veranstaltung etablieren, denn speziell Musikveranstaltungen gibt es in unserer Region an diesem Termin ja nicht so viele“, meint Meisberger. Zudem ist er Sänger der Band Unter falscher Flagge, die seit dem vergangenen Jahr als Toten-Hosen-Tributeband an den Start geht.