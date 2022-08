Zwei Autos sind zusammengestoßen : Drei Verletzte bei Autounfall nahe Selbach – darunter ein Säugling

Auch ein Säugling wurde bei dem Unfall verletzt. Foto: Daniel Gisch/Feuerwehr Foto: Daniel Gisch/Feuerwehr

Selbach Drei Menschen wurden bei dem Unfall mit zwei Autos am Freitag verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Auto-Unfall zwischen Selbach und Theley sind am Freitag drei Menschen verletzt worden, darunter ein Säugling. Das bestätigt die Polizei St. Wendel auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung.

Bisher ist unbekannt, wie es zu dem Unfall gegen 13.20 Uhr gekommen ist, bei dem zwei Autos zusammengestoßen sind.

Laut Feuerwehrsprecher Daniel Gisch konnten die Insassen ohne Rettungsgeräte der Feuerwehr befreit und in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.