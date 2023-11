Polizeibericht Auto überrollt Frau in Tholey

Tholey · Am Freitagnachmittag ist eine 69-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Tholey verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Wochenende mit. Ein geparktes Auto machte sich plötzlich selbstständig und rollte los.

26.11.2023 , 16:35 Uhr

