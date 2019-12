Blaulicht : Tiguan ging in Flammen auf

Tiguan ging in Flammen auf

Ausgebrannt: Der VW Tiguan in der Ortsdurchfahrt von Sotzweiler. Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr. Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr

Sotzweiler Zu einem Fahrzeugbrand ist der Löschbezirk Sotzweiler-Bergweiler am Sonntag gegen 22.11 Uhr in die Bonner Straße im Tholeyer Ortsteil Sotzweiler alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits im Bereich des Motors im Vollbrand.

Während der Fahrt hatten die drei Insassen aus dem Landkreis Saarlouis eine Warnleuchte in der Anzeige bemerkt. Sie stellten umgehend das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab. Der VW-Tiguan ging umgehend in Flammen auf.