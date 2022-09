Ausstellung in Tholey : Daniel Feit zeigt „Lichtspiele“

Ausstellung in Tholey

Lichtspiele wie diese zeigt Daniel Feit ab kommendem Freitag in der Johann-Adams-Mühle. Foto: Daniel Feit

Theley „Lichtspiele“ zeigt die Fotoausstellung von Daniel Feit aus Hasborn-Dautweiler im Kleintierstall der Johann-Adams-Mühle in Theley. Bürgermeister Andreas Maldener (CDU) eröffnet die Ausstellung am Freitag, 16. September, um 18 Uhr.

Michael Josef Conrad wird den Fotografen vorstellen, der sich zum ersten Mal mit einer Ausstellung präsentiert. Daniel Feit fasziniert besonders, die Natur und die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum und in ihrem ursprünglichen Verhalten zu beobachten und dieses Erleben fotografisch festzuhalten, teilt eine Sprecherin der Gemeinde tholey mit. Dazu steht er früh auf und legt sich in einem Tarnversteck auf die Lauer nach dem richtigen Moment. Im Alter von 18 Jahren kaufte der Hasborner Fotograf seine erste Spiegelreflexkamera. Seitdem ist nicht nur seine Fotoausrüstung stetig gewachsen, sondern auch seine fotografischen Projekte. Inzwischen ist er von der Analog- auf die Digitalfotografie umgestiegen.