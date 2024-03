Kreuzweg-Ausstellung in Tholey Künstler erzählen vom Leidensweg Christi

Christen überall auf der Welt gedenken an Karfreitag dem Leiden Jesu. In der Tholeyer Abteikirche wird der Kreuzweg gerade auf eine besondere Weise erzählt. Mit Kunstwerken, die von deutschen und französischen Künstlern geschaffen wurden. Jeder von ihnen hat eine der 14 Stationen auf seine eigene Weise, in seinem eigenen Stil dargestellt. „Es ist schön zu sehen, wie die Religion die Künstler dazu inspiriert hat, sich mit den großen Themen wie Leiden, Tod, Glaube, Liebe und Hoffnung auseinander zu setzen“, sagt Pater Wendelinus anlässlich der Ausstellungseröffnung.