Ausstellung in Theley : Ein Stück Heimat in der Johann-Adams-Mühle

Theley Unter dem Titel „Heimat“ stellen acht Fotografen die Ergebnisse eines Fotografie-Workshops in der Johann-Adams-Mühle in Theley aus.

Seit November haben sich die passionierten Fotografen in einem konzeptionellen Fotografieworkshop unter der Leitung von Carsten Schröder mit dem Thema Heimat auseinander gesetzt. Das teilt eine Sprecherin der Gemeinde in einer Presseankündigung mit. Sabiene Jockel, Uwe Mahla, Edwin Schäfer, Carmen Schmidt, Gerhard Schmidt, Gertrud Schorr, Carsten Schröder, Ursula Zenner, Dirk Zuschlag zeigen ihre persönliche Interpration von Heimat. So kann Heimat nicht nur ein Ort, eine Sehenswürdigkeit sein, sondern auch ein Gefühl, ein geliebtes Gesicht oder die eigene Familie. Da es sich hierbei um einen Prozess handelt, habe die Gruppe sich regelmäßig zum gemeinsamen Fotografieren an verschiedenen Orten im Saarland und in Luxemburg getroffen. Es wurde auch online diskutiert, die Ergebnisse wurden gemeinsam betrachtet und ausgewählt, und haben so schließlich Ihren Weg in die gemeinsame Ausstellung gefunden.