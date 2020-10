In Hasborn rollt der Bagger : Schöner wohnen statt Fußball kicken

In Hasborn rollt der Bagger

Symbolischer Spatenstich auf dem Hartplatz in Hasborn-Dautweiler. Dort entstehen Baugrundstücke. Foto: ehü/ Gemeinde Tholey

Hasborn-Dautweiler Symbolischer Spatenstich in Hasborn-Dautweiler: Ehemaliger Hartplatz wird zu Bauland für Familienhäuser.

Ein nächster Schritt zu mehr Baugrundstücken in der Gemeinde Tholey ist getan. Nachdem die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Wohngebiet Am Waldstadion in Hasborn geschaffen wurden, begannen jetzt mit einem symbolischen Spatenstich die Arbeiten, um das Neubaugebiet auf dem früheren Hartplatz zu erschließen. „Bis ins vergangene Jahr nutzten die Fußballer des SV Rot-Weiß Hasborn den Platz für ihre Spiele. Mit ihrem neu gebauten Kunstrasenplatz neben dem bestehenden Rasenplatz konnte sich der Verein einen Traum erfüllen, und wir haben die Möglichkeit, hier Bauland für junge Familien zu schaffen. Somit haben viele Beteiligte etwas davon“, freute sich Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU).