Kunstaktion zugunsten von Kisoboka : Mitbieten und Kaffee aus Kunstwerken trinken

St Wendel Im Eingangsbereich des Mia-Münster-Hauses sind Tassen ausgestellt, die auf neue Besitzer warten.

Teils sind es Pflanzen, Tiere und Gesichter, die das Porzellan zieren. Mal farbenfroh, mal in Schwarz-Weiß sind die Tassen gestaltet. In einer Glasvitrine im Eingangsbereich des Mia-Münster-Hauses in St. Wendel können die Kunstwerke derzeit betrachtet werden. Und mehr noch. Wer möchte, kann sein Lieblingsmotiv ersteigern und fortan seinen Kaffee oder Tee aus einer ganz besonderen Tasse genießen. Die Aktion bringt aber nicht nur Kunstvolles in den Küchenschrank, sondern unterstützt auch einen guten Zweck. Denn der Erlös geht an den Verein Kisoboka, der sich in Uganda für Waisen und benachteiligte Kinder engagiert.