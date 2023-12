Weihnachtsmarkt auf dem Schaumberg Wenn aus Strandgut Kunst entsteht

Es hat einfach alles gepasst am zweiten Adventswochenende bei der Bergweihnacht in der Gemeinde Tholey. Der Schaumberg hatte sich winterlich mit reichlich Schnee herausgeputzt. Bei trockener Kälte schmeckten Glühwein, Punsch und Co. besonders gut. Zahlreiche weihnachtlich dekorierte Marktstände verwandelten das Schaumbergplateau in den höchsten Weihnachtsmarkt im Saarland.