Fotofreunde Schaumberg : Von Fernweh bis Gruselfaktor

Berthold Neu zeigt unter anderem Aufnahmen aus Venedig. Foto: Berthold Neu

Selbach Fotofreunde Schaumberg zeigen in Selbach verschiedene Audio-Visions-Schauen.

Die Fotofreunde Schaumberg-Nahe im Heimat- und Verkehrsverein Selbach laden zum achten Audiovisionsabend ins Dorfgemeinschaftshaus Selbach am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr.

Die Fotofreunde zeigen – nach coronabedingten Pausen in den Jahren 2020 und 2021 verschiedene Vorträge:

Irgendwie wird’s schon gehen (fünf Minuten): In einem zur „Lage der Nation“ passenden Musikvideo trägt Berthold Neu in humorvoller Weise einen „Mutmach-Song“ – produziert in seinem Keller in Niederlinxweiler – vor.

Karneval in Venedig (30 Minuten): In einem Video-Clip berichtet Berthold Neu von einer Reise im Februar 2020, just als die Pandemie dem Karneval in Venedig den Garaus machte.

Südafrika – Sehnsuchtsort zwischen Atlantik und Indischem Ozean (21 Minuten): Günter Loth aus Oberthal präsentiert: Eine Welt in einem Land. Das ist Südafrika, ein Land eindrucksvoller Kontraste. Ein Land mit europäischen und asiatischen Einflüssen. Eine Kombination von Abenteuer und moderner Infrastruktur. Die Mischung von Menschen aller Hautfarben, die dem Besucher mit Kontaktfreude, Offenheit und Freundlichkeit begegnen. Seit seinem ersten Besuch 1984 ist Günter Loth diesem Land verfallen, zwölf weitere Male hat er dieses Land bereist.

Niemandsland (sechs Minuten): Die Fotofreunde Schaumberg-Nahe besuchten im Sommer ein aufgegebenes Militärlager, eine Geisterstadt mit morbidem Charme. Berthold Neu und Manfred Schröder arrangierten aus Foto- und Videoaufnahme eine Audiovision mit hohem Gruselfaktor, teilt ein Sprecher des Vereins weiter mit.

Selbach – Imagination unserer Heimat rund um Blies- und Nahequelle (acht Minuten): In einem Video-Clip zeichnen Manfred Schröder und Berthold Neu ein facettenreiches Porträt der Heimatgemeinde der Fotofreunde Schaumberg-Nahe und des Heimat- und Verkehrsvereins mit Aufnahmen aus der Vogelperspektive.

Die Stadt der Künste und Wissenschaften in Valencia (elf Minuten): Fasziniert von den spektakulären Bauwerken der Architekten Santiago Calatrava und Félix Candela, besuchte Manfred Schröder im Frühjahr 2022 mehrfach die „Ciudad de las Artes y de las Ciencias“ im trockengelegten Flussbett des Rio Turia in Valencia. Dort gibt es mit dem Oceanogràfic den größten Aquazoo Europas, das Museo de las Ciencias beherbergt unter anderem ein Foucaultsches Pendel und revolutionäre Technologie von heute. Das wohl symbolträchtigste Gebäude, das Hemisfèric, ein von Wasser umgebenes Gebäude in Augenform, beherbergt ein IMAX-Dome-Kino. Dazu entdeckte Schröder die Oper von Valencia in Form eines Fisches und andere Gebäude, die besonders bei Nacht das Fotografenherz in ihren Bann ziehen.