Theley Alpenländisches gab es trotzdem

Bei bestem Wetter ging der 24. Alpenrock am Schaumberg am vergangenen Samstag über die Bühne. Doch in diesem Jahr war alles anders. Wer morgens über die Schaumbergstraße durch die Ortsmitte von Theley fuhr, wurde nicht wie die Jahre zuvor am Alpenrocktag mit geschäftigem Treiben vor den Häusern überrascht. Denn früher bereiteten sich alle auf den Almabtrieb vor, der den Alprenrock auf dem Keltenplatz einläutete. Gartentische und Bierzeltgarnituren in die Vorgärten gestellt, Dekoration im Alpenflair aufgehängt, die ersten liefen schon in Lederhosen und Dirndln durch die Straßen. Doch, das war einmal.