Kostenpflichtiger Inhalt: Almabtrieb am Schaumberg : Alt bekannt und doch eine Premiere

Arnulf Staap suchte vor der Schaumbergalm mit seiner Eselskutsche den Kontakt zu den Besuchern des Almabtriebs. Foto: Marion Schmidt

Tholey Zum ersten Mal organisierte der VfB Theley den Alpenrock nach dem Almabtrieb am Schaumberg.

Von Marion Schmidt

Das launische Wetter heilt am Samstag den neunten Almabtrieb der Gemeinde Tholey nicht auf. Als gegen 14 Uhr das alpenländische Treiben rund um die Schaumbergalm Fahrt aufnahm, zeigte sich zeitweilig über dem Berg die Sonne. Nach und nach kamen die Traktoren, Trachten- und Fußgruppen mit und ohne Tiere an und verbreiteten Alpenflair auf dem Schaumberg. Die Hasborner Alphornbläser und der Musikverein Concordia Theley spielten im Wechsel die passenden Melodien. Der plötzlich einsetzende Regenguss vermochte es nicht, die Feierlaune der Besucher zu trüben. Unter dem schützenden Verandadach der neuen Schaumbergalm wurde munter weiter gefeiert und geschunkelt.

Die Hasborner Alphornbläser spielten zum Auftakt des Almabtriebs 2019 auf dem Schaumbergpalteau. Foto: Marion Schmidt

Bei strömenden Regen musste Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) dann alle Gruppen zur Aufstellung aufrufen. Kurz nach 16 Uhr setzte sich dann der Festzug des Almabtriebs in Bewegung, musikalisch angeführt von der Bläsergruppe Blechhaufen. Die ersten Zaungäste warteten unter dem Dach des Bücherturms am Herzweg auf die Gruppen. Hier hatten sich die Bubacher Almdudler mit ihren langen Alphörnern aufgestellt.

In bester Partystimmung ging es singend, schunkelnd und tanzend bergab. Bunt geschmückte Traktoren verschiedener Vereine aus der Gemeinde Tholey, gefolgt von den trachtengekleideten Fußgruppen zogen talwärts Richtung Theley. Zwischendrin marschierten gelassen verschiedene Tiere. „Wir haben gezielt Pferderassen ausgewählt, die aus dem Alpenraum passen wie die Schwarzwälder Füchse, die Haflinger oder das Gebirgspferd Noriker“, erzählen Anja Müller-Martin und Michael Martin vom Akazienhof in Scheuern. Das Ehepaar begleitet mit seinen Tieren den Almabtrieb von der ersten Stunde an. In diesem Jahr haben sie acht Pferde mitgebracht.

Trotz wechselhafter Wetterlage setzte sich der Almabtrieb mit bunt geschmückten Traktoren in Bewegung talwärts Richtung Theley. Foto: Marion Schmidt

Eine bunt gemischte Tierschar hat Arnulf Staap aus Völklingen-Ludweiler mitgebracht. Mit seiner Eselskutsche, quirligen Ziegen und einem Lama ist er mit von der Partie und lädt vor dem Almabtrieb die Kinder zu einer Kutschfahrt ein. „Esel sind sehr sensible Wesen. Sie sind es gewohnt, im Familienverbund zu gehen. Und da unser Esel Anton heute fehlt, sind die Tiere etwas irritiert und bleiben dann schon mal stehen. Das ist kein Zeichen von Sturheit, sondern von besonnenem Analysieren der Umgebung. Esel machen normalerweise nichts, was ihnen nicht in den Kram passt. Daher kann man sie auch nicht dressieren wie Pferde“, berichtet der Waldpädagoge.

Etwas weiter hinten im Festzug bewegt sich eine Gruppe mit prächtigen Bernhardiner-Hunden, die den Klang der Alpenmusik schon mal mit ihrem kräftigen Gebell übertönen. In der Schaumbergstraße wird der Almabtrieb von den Bewohnern mit einem großen Hallo begrüßt. Hier mit blauweiß-rautierten Tischdecken dekorierte Bierzeltgarnituren, dort Wimpel und Fahnen. Und überall trachtengekleidete Bewohner.

Pfundskerl Paul Köhle im Festzelt am Keltenplatz. Foto: Marion Schmidt

Ziel des Almabtriebs ist das Festzelt am Keltenplatz in Theley. Dort stieg im Anschluss die große Alpenrock-Party mit der Tiroler Band Pfundskerle. Eine Premiere feierte hier der VfB Theley. Denn die Vereinstruppe ist in die Fußstapfen der Wanderfreunde „Qualmende Socken“ getreten, die den Alpenrock ins Leben gerufen haben. „Für uns war es an der Zeit, in die zweite Reihe zu treten und den Jüngeren das Zepter zu übergeben. Der VfB hat uns ja die vergangenen Jahre immer schon tatkräftig unterstütztAlt und ist bestens vertraut mit dem Alpenrock“, verrät Klaus Linnenbach von den Qualmenden Socken.

Ein halbes Jahr vor dem Termin haben sich der Vereinsvorsitzende Mario Loncar und sein Stellvertreter Miguel Tilmann mit ihrem Team getroffen. „Fünf Tage vor dem Alpenrock haben wir diese Woche täglich hier gearbeitet zwischen bis zu fünf Stunden mit etwa 50 Helfern“, verrät Mario Loncar. „Da wir parallel unser 100-jähriges Vereinsjubiläum vorbereiten müssen und an unserem Vereinsheim arbeiten, war das ein strammes Pensum“, ergänzt Miguel Tilmann.