Polizeieinsatz in Scheuern : Agressiver Jugendlicher mischt Wohngruppe auf

Scheuern Der 16-Jährige sei laut Polizei außer Rand und Band gewesen und beschimpfte die Beamten.

Wie ein Sprecher der St. Wendeler Inspektion berichtet, wurden seine Kollegen am Samstagnachmittag von einem 16-jährigen Bewohner einer Wohngruppe in Scheuern um Hilfe gebeten. Er gab an, dass er von einem Gleichaltrigen bedroht werde. Es gehe um Betäubungsmittel, die weggekommen seien.

Als die Beamten vor Ort eintrafen und den Jugendlichen ansprachen, habe er sofort übermäßig provokativ und aggressiv reagiert. Auf die Frage, wie er die Situation sieht, antwortete er: „Das geht euch ein Scheißdreck an!" Nach seinen Personalien gefragt, entgegnete er, die gingen die Polizei nichts an.

Als er immer aggressiver wurde, kündigten die Beamten weitere Untersuchungen in Sachen Betäubungsmittel an. Infolgedessen trat er einen kleinen Couchtisch in die Richtung der Polizisten. Einer der Beamten wurde am Schienbein getroffen, verletzte sich dabei aber nicht.