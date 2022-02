Zwei Kandidaten treten am 27. März an : Gemeinde Tholey wählt neuen Bürgermeister

Blick auf das Rathaus in Tholey. Wer übernimmt hier ab Juli den Chefsessel in der Verwaltung? Foto: Evelyn Schneider

Tholey Ende Juni hört Amtsinhaber Hermann Josef Schmidt (CDU) auf. Am 27. März haben die Wahlberechtigten in der Schaumberggemeinde die Chance, über dessen Nachfolge zu bestimmen. Zwei Kandidaten treten an.