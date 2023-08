Zünftige Feier am Wochenende vom 2./3. September Pfunds-Kerle beim 23. Alpenrock in Theley

Mit ihrer Jubiläums-CD „Wunderbare Jahre“ im Gepäck kommen die Pfunds-Kerle zum 23. „Alpenrock am Schaumberg“. Zwei coronabedingte Veranstaltungsausfälle in 2020 und 2021 verhindern, dass der Förderkreis des VfB Theley in diesem Jahr mit einem 25. Alpenrock ein Jubiläum hätte feiern können.