Theater in Hoff Es fährt kein Zug nach Irgendwo

Bei drei Vorstellungen wurden insgesamt 450 Besucher in Hoof Zeuge einer Bahnfahrt mit Hindernissen. Mit großem Erfolg spielte das Theaterensemble der Unterhaltungsgruppe (UHG) Hoof, deren Förderverein als Veranstalter fungierte, das Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“, ein Lustspiel in drei Akten aus der Feder von Autorin Winnie Abel.

Vor 130 Gästen läutete der Männergesangverein (MGV) Eintracht Hoof den Freitagabend im Kultur-Hoof mit dem Lied „Seid begrüßt, ihr Gäste“ ein, ehe Caren Ecker und Karina Ritter im Namen der UHG ebenfalls die Gelegenheit ergriffen, die Besucher willkommen zu heißen. Nachdem ein Snackwagen der Bahn geschwind durch den Saal geflitzt ist, erscheinen die ersten Fahrgäste auf der Bildfläche und steigen in ein Abteil ein, das dank des Einsatzes Hans Martin Hoffmanns und mehrerer Leihgaben des Arbeitskreises Ostertalbahn dem Inneren eines Originalwaggons längst vergangener Zeiten täuschend ähnlich sieht.