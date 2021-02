Auch in Corona-Zeiten : Blutspenden im St. Wendeler Land

St Wendel Ohne Blutspender sähen die Chancen zum Überleben oder zur Genesung für viele Menschen schlechter aus.

Das DRK organisiert auch im März in mehreren Orten des St. Wendeler Landes Blutspendetermine. Nach Angaben eines Sprechers sind folgende Termine geplant: Freisen am Montag, 1. März, von 17 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule; Urexweiler am Montag, 1. März, von 16.30 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle; Niederlinxweiler am Donnerstag, 4. März, von 17 bis 20 Uhr, in der Breitwies-Halle; Winterbach am Donnerstag, 4. März, von 17.30 bis 20.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle; Wolfersweiler am Montag, 8. März, von 17 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle; Marpingen am Freitag, 12. März, von 17 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule; Niederkirchen am Dienstag, 16. März, von 17 bis 20 Uhr im Kulturzentrum; Oberthal am Montag, 22. März, von 17 bis 20 Uhr in der Bliestalhalle; Alsweiler am Mittwoch, 24. März, von 17 bis 20 Uhr im katholischen Pfarrheim; Primstal am Freitag, 26. März, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle.