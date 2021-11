Termine am Volkstrauertag im Landkreis St. Wendel : St. Wendeler Land gedenkt Kriegstoten

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Auf dem St. Wendeler Friedhof gedenken die Bürger den Opfern von Krieg und Gewalt. Auch am kommenden Wochenende sind vielerorts Gedenkfeiern geplant. Foto: Bonenberger & Klos/B&K

St Wendel Termine für Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag im Landkreis.

Seit 1952 wird in Deutschland immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent der Volkstrauertag begangen, dieses Mal am 14. November. Der Feiertag erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. Hier eine Übersicht der Termine im St. Wendeler Land, sofern sie der Redaktion vorliegen.

GEMEINDE FREISEN

Asweiler: Kranzniederlegung durch den Ortsrat.

Eitzweiler: Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, Kranzniederlegung durch den Ortsrat.

Freisen: Samstag, 13. November, 17 Uhr, Vorabendmesse in der Pfarrkirche mit Gedenkfeier zum Volkstrauertag.

Grügelborn: Sonntag, 14. November, 10.15 Uhr, Gedenkfeier während des Sonntagsgottesdienstes.

Haupersweiler: Sonntag, 14. November, Kranzniederlegung durch den Ortsrat.

Oberkirchen: Sonntag, 14. November, 14 Uhr, Kranzniederlegung und Gedenkgottesdienst am Ehrenmal in Oberkirchen.

Reitscheid: Samstag, 13. November, Gedenkfeier im Anschluss an die Heilige Messe gegen 17.45 Uhr am Kriegerdenkmal vor der Kirche.

Schwarzerden: Sonntag, 14. November, 11 Uhr, Gedenkfeier nach dem Gottesdienst am Ehrenmal.

GEMEINDE MARPINGEN

Alsweiler: Samstag, 13. November, 17.30 Uhr, Messe in der Pfarrkirche St. Mauritius, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Berschweiler: Sonntag, 14. November, 11.45 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof.

Marpingen: Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, Hochamt in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt mit Ansprache und Gebet in der Messe, anschließend Kranzniederlegung und Totengedenken am Ehrenmal.

Urexweiler: Sonntag, 17. November, 10.30 Uhr, Hochamt in der Pfarrkirche St. Franziskus mit Ansprache des Ortsvorstehers, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

GEMEINDE NOHFELDEN

Bosen: Sonntag, 14. November, 10 Uhr, Ehrenmal Ecke Flurstraße/Brühlstraße.

Eckelhausen: Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, Ehrenmal Mariengrotte.

Eisen: Sonntag, 14. November, 11 Uhr, Friedhofshalle am Ehrenmal.

Eiweiler: Sonntag, 14. November, 10 Uhr, Friedhof.

Gonnesweiler: Sonntag, 14. November, 11.30 Uhr, Ehrenmal am Friedhof.

Mosberg-Richweiler: keine Feier geplant.

Neunkirchen/Nahe: Sonntag, 14. November, 10 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Nohfelden: Sonntag, 14. November, 11.30 Uhr, Ehrenfriedhof an der Leichenhalle.

Selbach: Sonntag, 14. November 10 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal ohne Gedenkveranstaltung.

Sötern: Samstag, 13. November, 17.30 Uhr, Gottesdienst in der katholischen Kirche mit dem MGV Sötern, Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, Ehrenmal auf dem Friedhof.

Türkismühle: keine Gedenkveranstaltung geplant.

Walhausen: Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, Ehrenmal auf dem Friedhof.

Wolfersweiler: Sonntag, 14. November, 11.30 Uhr, Treffpunkt an der Mehrzweckhalle, anschließend Festakt am Denkmal.

GEMEINDE NONNWEILER

Braunshausen: Sonntag, 14. November, Totenehrung am Ehrenmal am Langenborn ab 10 Uhr. Begleitung durch Fackelträger und Musikverein.

Kastel: Samstag, 20. November, 19.45 Uhr, Kranzniederlegung nach dem Vorabendgottesdienst.

Nonnweiler: Sonntag, 14. November, 10 Uhr, Gedenkfeier mit Kranzniederlegung und Ehrenwache am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof.

Otzenhausen: Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, Gottesdienst, im Anschluss Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof.

Primstal: Sonntag, 14. November, 9 Uhr Gottesdienst, im Anschluss am Mahnmal vor der Kirche.

Sitzerath: Samstag, 13. November, 19 Uhr, Gedenkfeier im Gottesdienst.

GEMEINDE OBERTHAL

Güdesweiler und Oberthal: Samstag, 13. November, gemeinsame Gedenkfeier der Ortsteile Güdesweiler und Oberthal. Die Messe beginnt um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche Oberthal; anschließend ist die Gedenkfeier. Danach erfolgt die Kranzniederlegungen an den jeweiligen Ehrenmalen.

Gronig: Volkstrauertag mit Kranzniederlegung wird am Sonntag, 14. November, nach der Messe stattfinden.

Steinberg-Deckenhardt: Volkstrauertag in Steinberg-Deckenhardt am Montag, 15. November, um 10 Uhr am Denkmal.

STADT ST. WENDEL

St. Wendel: Corona-bedingt findet dieses Jahr keine Gedenkfeier statt.

Bliesen: Samstag, 13. November, 17.30 Uhr, Messfeier in der Pfarrkirche, anschließend Gedenk­feier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche.

Dörrenbach: Samstag, 13. November, Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Leitersweiler: Sonntag, 21. November, Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Dorfkirche, anschließend Schweigemarsch zum Friedhof und Kranzniederlegung.

Niederkirchen: Sonntag, 14. November, Volkstrauertag für das Ostertal (Hoof, Osterbrücken, Nieder­kirchen) findet in Niederkirchen statt, 10.30 Uhr Gottesdienst in der protestantischen Margarethenkirche, anschließend jeweilige Kranz­nieder­legung an den Ehrenmalen in den einzelnen Orten.

Niederlinxweiler: Sonntag, 14. November, 11.15 Uhr, Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.

Oberlinxweiler: keine Gedenkfeier.

Remmesweiler: Sonntag, 14. November, 10 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Urweiler: Samstag, 13. November, 17.30 Uhr, Vorabendmesse, anschließend Kranznieder­legung.

Werschweiler: Sonntag, 14. November, Gottesdienst um 9.30 Uhr, Kirche Werschweiler, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Winterbach: Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr Gedenkfeier während des Hochamtes in der Pfarr­kirche und Kranzniederlegung am Ehrenmal.

GEMEINDE THOLEY

Bergweiler: Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, Gedenkfeier auf dem Friedhof, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Hasborn-Dautweiler: Sonntag, 14. November, Gedenkfeiern am Kriegerdenkmal in Dautweiler und auf dem Friedhof in Hasborn.

Theley: Sonntag, 14. November, Gedenkfeier im Anschluss an die Abendmesse (etwa 19.30 Uhr) in der Kirche, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.