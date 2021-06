Tennis : Nordsaar startet mit Heimschlappe in die Saison

Alsweiler SG Nordsaar unterliegt beim Saisonauftakt der Oberliga auf hemischem Platz dem TC Gensingen.

So wie ihm erging es auch seinen Teamkameraden. Nordsaar verlor alle sechs Einzel und damit war die Heimniederlage bereits perfekt. Am dichtesten war noch Dustin Schuh an einem Matchgewinn dran gewesen. Im ersten Satz hatte er stark aufgetrumpft und seinem Gegner Yannick Floer beim 6:1 kaum eine Chance gelassen. Mit zunehmender Spieldauer kam Floer aber besser zurecht. Mit 7:5 ging der zweite Abschnitt an den Gensinger. Der Match-Tiebreak verlief spannend und hart umkämpft, am Ende musste sich Schuh aber mit 8:10 geschlagen geben.