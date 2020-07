Tennis : Tennis-Saison für SG Nordsaar nach sieben Spieltagen beendet

Foto: dpa/Wolfgang Kumm

St. Wendel Saison in der Tennis-Oberliga für die SG Nordsaar beendet.

Von Frank Faber

Spiel, Satz, Sieg: Nach sieben Spieltagen ist die Saison in der Tennis-Oberliga für die SG Nordsaar beendet. Die Herren belegten in der Endabrechnung den fünften Tabellenplatz, die Damen landeten als Aufsteiger auf dem siebten und vorletzten Rang. Die Teilnahme war den Vereinen wegen der Corona-Pandemie freigestellt. Absteiger gibt es nicht. „Es war schon eine außergewöhnliche Spielrunde, aber es ist alles sehr gut gelaufen“, zeigte sich Nordsaar-Trainer Pavel Miksovsky aufgrund der äußeren Bedingungen mit dem Verlauf zufrieden. Mit Platz fünf erreichte das Herrenteam sein Saisonziel. „Das geht für uns in Ordnung“, meinte Miksovsky.

Zum Start gingen seine Akteure mit 2:19, beim mit Bundesligaspielern bestückten Meister BASF Ludwigshafen II, baden. Gegen Bad Ems (9:12) und Sulzbachtal II (7:14) setzte es zwei weitere Niederlagen. „Da war mehr drin für uns. Es war knapp und wir haben die entscheidenden Spiele im Match-Tiebreak verloren“, beklagte der Trainer. Die Begegnungen gegen Schott Mainz (14:7), Speyer (16:5) und Landau (19:2) gewann Nordsaar deutlich. Das abschließende Match in Gensingen verlor die SG mit 5:16. „Da waren wir ersatzgeschwächt, ich musste sogar im Doppel aushelfen“, erinnerte sich Miksovsky.

Eine überragende Spielrunde legte der an Nummer eins gesetzte Simon Junk hin. Der 21-jährige Marpinger ging in all seinen sieben Einzelpartien als Sieger vom Platz, ehe er nun wieder sein Studium in den USA fortsetzt. „Simon war in Topform. Die Jungs haben das Beste aus der Saison gemacht“, bescheinigte ihnen ihr Trainer.

Dagegen hatte das Aufsteigerteam der SG-Damen einen schweren Stand in der Oberliga. Zum Schluss verlor Nordsaar seine Partie beim Dritten TuS Neunkirchen mit 2:19. „Der Leistungsunterschied zwischen Saarlandliga und der Oberliga ist enorm. Für uns war es deshalb eine lehrreiche Saison“, bilanzierte Miksovsky.

Am ersten Spieltag besiegte die SG die Konkurrentinnen aus Mutterstadt mit 14:7, danach folgten sechs Niederlagen am Stück, was den vorletzten Rang in der Endabrechnung bedeutete. „Ein paar Punkte mehr wären schon noch drin gewesen“, fand der Trainer. Für ihn war wichtig, dass seine jungen Spielerinnen Erfahrungen auf Oberliganiveau sammeln konnten. „Die Defizite werden wir im Training angehen und dann werden wir sehen, wo in der nächsten Saison die Reise hingeht“, so Miksovsky.

In einem schwierigen Sportjahr 2020 konnte nun doch noch eine Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland bei den Damen und Herren erfolgreich beendet werden. Nachdem die Corona-Pandemie zunächst zu einem absoluten Stillstand im Sportgeschehen geführt hatte. Die Tennisverbände sorgten mit einem umfangreichen Hygienekonzept dafür, dass ohne Probleme guter Sport möglich war. „Die Teilnahme war den Vereinen selbst überlassen. Wir wollten unbedingt spielen und das war auch gut so“, stellte Miksovsky fest. Allerdings habe er eine derartige Übergangsspielrunde – ohne Druck und Stress – so noch nie erlebt. Es wurde festgelegt, dass zwar ein Meister ermittelt, es aber keine Auf-und Absteiger geben wird. „Auch wenn es sportlich um nichts geht, kannst du als Trainer wichtige Eindrücke sammeln“, meinte Miksovsky.