Zeichen der Wertschätzung : Sie sind die beliebtesten Pflegeprofis

St Wendel Das Team der Intensivstation des Marienhaus Klinikums St. Wendel-Ottweiler entscheidet den Landessieg des PKV-Wettbewerbs im Saarland für sich — die Abstimmung für die Bundessieger startet im Oktober.

Mehr als 750 Pflegekräfte waren in der dritten Auflage des PKV-Wettbewerbs „Deutschlands beliebteste Pflegeprofils“ nominiert. Vier Wochen lang konnten Patienten, Angehörige und Kollegen online für sie abstimmen. Im Saarland entschied das Pflegeteam der Intensivstation des Marienhaus Klinikums St. Wendel-Ottweiler das Voting für sich, teilt eine Sprecherin der Klinik mit.

Hohe Fachkompetenz, Einfühlsamkeit und Freundlichkeit auch in stressigen Situationen – das zeichnet die Pflegeprofis der Intensivstation aus Sicht von Patienten und Angehörigen aus. „Wir freuen uns sehr, dass unser Team den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Das ist eine großartige Anerkennung für die unendlich wichtige Arbeit, die sie hier jeden Tag leisten“, sagt Pflegedirektorin Nicole Busch, die das Team für den Wettbewerb vorgeschlagen hat. „Ich hatte im Vorfeld viele Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen erhalten, die ihre Dankbarkeit für die pflegerische und medizinische Betreuung in einem Schreiben an das Behandlungsteam weitergeben möchten“, sagt sie. Einige davon hätten sie sehr berührt. „Mit der Nominierung wollte ich meinen Kollegen ein Stück Dankbarkeit zurückgeben.“