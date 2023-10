Noch wenige Karten erhältlich Alles, was Tanz kann – und noch mehr

Der ehemalige Oberbürgermeister und die Tänzerin kennen sich seit 2010. Damals startete Janine Nathalie Brennecke im Musical-Projekt Neunkirchen, zu dessen Gründungsvätern Jürgen Fried gehört. Heute ist Fried noch immer Vorsitzender des Aufsichtsrates der Neunkircher Kultur GmbH, Brennecke hat ihren Bachelor in Tanz, Tanzpädagogik und Choreografie mit dreifacher Auszeichnung. „Sie ist eine sehr, sehr gute Tänzerin“, fasst Fried zusammen, was er von der Leistung der jungen Frau hält. Das kommt dem Aufsichtsratsvorsitzenden sehr entgegen, denn, so erzählt er beim Treffen mit der SZ, „seit Jahren schon wünsche ich mir, dass der Bereich Tanz stärker gefördert und in den Mittelpunkt gestellt wird“. Einen Schwerpunkt Tanz habe es bislang in Neunkirchen und Umgebung nicht gegeben. „Janine Brennecke hat das gut gemacht, dass sie zurück aus Wien gekommen ist.“ Ihre choreografischen Fähigkeiten durften die Neunkircher bereits beim Musical „Emil“ des Kutscherhauses erleben. Man müsse Brenneckes Rückkehr nun nutzen und den Bereich Tanz mehr in den Vordergrund bringen. Den Auftakt soll nun die Veranstaltung am Montag, 2. Oktober, in der Neunkircher Gebläsehalle machen. Dann heißt es ab 20 Uhr „More than Dance“.