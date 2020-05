Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Tanzen? Ja — aber bitte mit Abstand

So groß muss der Abstand sein: Michael Ewig probt schon mal mit Stühlen, wie der Unterricht im Tanzsaal aussehen könnte. Foto: Michael Ewig

St. Wendel Nach der Corona-Zwangspause darf auch in den Tanzschulen wieder unterrichtet werden. So sieht es bei „Stage“ in St. Wendel aus.

Den Roten Teppich hat Michael Ewig ausgerollt. Mit neun Wochen Verspätung. Denn eigentlich wollte er das Einjährige seiner Tanzschule „Stage“ in den neuen Räumen in der Eisenbahnstraße gebührend feiern. Ein Drei-Tage-Event sollte es sein, mit sechs Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 5000 Euro hatte Ewig für diesen Geburtstag bereits investiert. Gefeiert werden sollte am 15. März. „Genau an dem Tag, als wir zumachen mussten“, erzählt Ewig.

Seitdem war der Rote Teppich noch eingepackt. Am vergangenen Montag hat er ihn ausgerollt. Für Tanzschüler und Eltern, die er zum Info-Gespräch in die Tanzschule gebeten hatte. Denn Tanzschulen dürfen wieder öffnen. Bei „Stage“ geht es am Montag, 25. Mai, wieder los. Und Ewig hat dafür mit seinem Team einen Plan ausgearbeitet, den er allen Beteiligten präsentierte. Zu dem Zeitpunkt war er sich noch nicht sicher, wie genau es weitergehen sollte. Offiziell lautete die Vorgabe: Nicht mehr als fünf Tänzer in einem Kursraum. „Das ist bei schwierig bis unmöglich umzusetzen“, hatte Ewig da noch gesagt. Schließlich tanzen im Normalfall bis zu 40 Personen in einem Kurs. Mittlerweile hat das Ordnungsamt signalisiert, dass gemeinsam eine Lösung gefunden werde. Schließlich bietet die Tanzschule Platz; die Säle sind jeweils 150 Quadratmeter groß.

Das freut Ewig. Noch mehr freut er sich, dass es nun endlich losgehen kann. Wenn auch – wie überall – unter erschwerten Bedingungen. Abstand halten, Hände desinfizieren, Anmeldepflicht lauten die Schlagworte. Alle Kurs-Specials, wie sie Ewig nennt, werden gestrichen. „Nur so kann ich jedem das Basis-Programm ermöglichen“, sagt der Tanzlehrer. Zu solchen Specials gehört beispielsweise das Tanzen in High Heels. Es gibt also bei „Stage“ in naher Zukunft Hip-Hop pur. Da sei der Abstand auf jeden Fall gewährleistet. Der Vorteil: Es handelt sich um Choreografie-Tanz. Das heißt: Macht einer einen Schritt nach links, tut dies sein Nachbar ebenso. „Jetzt sind wir wieder da, wo wir vor 15 Jahren angefangen haben“, spricht Ewig dieses Basis-Programm an. Habe er im Laufe der Jahre immer mehr, immer Neues bieten müssen, damit die Leute kommen, so „sind die Menschen nun froh, dass es überhaupt weitergeht“.

Wie sehr die Tänzer mit ihrer „Stage“ und deren 15-köpfigem Team verbunden sind, das zeigt die Tatsache, dass die Mitglieder der Schule in der Corona-Krise die Treue hielten, zwei Monate freiwillig ihre Beiträge zahlten. „Ich wusste immer, dass unsere Mitglieder toll sind, aber das macht mich sprachlos“, sagt Ewig. Es habe nicht mehr Kündigungen als regulär gegeben. Etwa 350 Tänzer sind noch immer gemeldet. Insgesamt 360 waren es vor acht Wochen. „Ich bin glücklich und dankbar, dass die Mitglieder uns mit ihren Beiträgen über die Krise getragen haben, sonst würde es uns jetzt nicht mehr geben.“

Dennoch fehle Umsatz. Denn Ewig berechnete diesen treuen Mitgliedern lediglich die Pauschal-Mitgliedschaft. Auch der Tages-Umsatz in seinem angegliederten Café fehle. Das größte Problem sieht der 38-Jährige aber noch kommen: „In den nächsten Monaten wird es schwierig“, sagt er und spricht von einem „Nachkriegseffekt“. Kurz und knapp gesagt: Die Neuanmeldungen fehlen einfach. Ewig geht davon aus, dass er ab Montag, wenn er nochmal öffnet, mit 25 Prozent weniger Umsatz kalkulieren muss.

Trotzdem. Ewig ist glücklich. Denn er hat die Zwangsschließung genutzt, um den neuen Räumen ein Gesicht zu geben, wie er sagt: „Jetzt ist es meins.“ Der Tanzschulen-Inhaber, der selbst ausgebildeter Musical-Darsteller ist, also von der Bühne kommt, hat der alten Kunst von Film und Theater die Gestaltung seiner Location gewidmet. „In der Lounge trifft man auf alte Schätze“, beschreibt er. Auf „Casablanca“ genauso wie auf Charlie Chaplin, Elvis oder Dick und Doof. Mit der Wiedereröffnung steht auch ein Ganztags-Café zur Verfügung. Samt „Beach-Club“ auf dem Balkon und bald auch der Erweiterung auf dem Parkdeck. Bald will er auch andere Events und eine Kleinkunstbühne bieten. Dazu Ewig: „Mit dieser Location habe ich mehr als je zuvor ein Produkt, das die St. Wendeler annehmen werden“, zieht er auch etwas Positives aus der Zwangspause. Und freut sich, dass der Rote Teppich nun doch noch zum Einsatz kam.